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        Bartın'da Amasra ve Kurucaşile Limanı dışındaki plajlarda denize girişler 3 gün yasaklandı

        Bartın'da elverişsiz hava şartları nedeniyle 3 gün süreyle belirlenen plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Bartın'da Amasra ve Kurucaşile Limanı dışındaki plajlarda denize girişler 3 gün yasaklandı

        Bartın'da elverişsiz hava şartları nedeniyle 3 gün süreyle belirlenen plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

        Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiğinden, denizlerde oluşabilecek yüksek dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle vatandaşların emniyetinin sağlanması ve boğulma olaylarının önüne geçilmesi maksadıyla belirlenen plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

        Açıklamada, "Yüzme alanı olarak belirlenen Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü Plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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