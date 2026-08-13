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        Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Çöpbey köyünde tarladan evine dönen Hüseyin Arslan'ın (66) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, bulunduğu yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Arslan'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapan Arslan'ın, emekli olmasının ardından köye yerleştiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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