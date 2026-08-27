Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

        Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

        Bartın'da boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

        Bartın’da boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

        İnkumu tatil beldesinde denize giren 3 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Yılmaz Çiftçi (58), cankurtaranlara destek olmak için denize girdi.

        Boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi sağlıklı şekilde kıyıya çıkaran cankurtaran ekipleri, Çiftçi’nin denizde hareketsiz halde durduğunu fark etti.

        Sudan çıkarılan Çiftçi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Emekli imam olduğu öğrenilen Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Kırmızı kart ve gol var!
        Kırmızı kart ve gol var!
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı

        Benzer Haberler

        BARÜ'de yapay zeka dönemi
        BARÜ'de yapay zeka dönemi
        Bartın, uluslararası plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor
        Bartın, uluslararası plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor
        6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 8 ayda 1 milyon turist geldi
        6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 8 ayda 1 milyon turist geldi
        Bartın'da "el kavrama kuvveti" ölçümlerinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı Va...
        Bartın'da "el kavrama kuvveti" ölçümlerinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı Va...
        Bartın'da OSB çalışanlarına iş yerinde tarama ve sağlık hizmetleri sunulaca...
        Bartın'da OSB çalışanlarına iş yerinde tarama ve sağlık hizmetleri sunulaca...
        36 yıl sonra yenilenen su ishale hattına ilk kaynak 37 yaşındaki belediye b...
        36 yıl sonra yenilenen su ishale hattına ilk kaynak 37 yaşındaki belediye b...