Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Emekli imam olduğu öğrenilen Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnkumu tatil beldesinde denize giren 3 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Yılmaz Çiftçi (58), cankurtaranlara destek olmak için denize girdi.

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