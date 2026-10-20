Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Giriş: 20.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Murat Barışık (35) olduğu belirlendi.
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