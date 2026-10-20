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        Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

        Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

        Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.

        Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Murat Barışık (35) olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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