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        Bartın'da fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi, tekneler limanda güvenli bölgeye alındı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 05:52 Güncelleme:
        Bartın'da fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi, tekneler limanda güvenli bölgeye alındı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.

        İlçede hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

        Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

        Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

        Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri ise deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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