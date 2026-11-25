Vali Nurtaç Arslan da stantları ziyaret ederek, ilgililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Belediye Bahçesi'nde kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme broşürleri ve afişlerinin yer aldığı "Bartın'da Dayanışma Var, Şiddete Yer Yok" stantlarının açılışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikler kapsamında Pedaldaşlar Kulübü tarafından Valilik önünden Belediye Bahçesine "Şiddete Dur De, Saygıya Pedalla" isimli bisiklet sürüşü yapıldı.

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