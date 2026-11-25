Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Giriş: 25.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Küçük Liman mevkisinde denizde dalga boyu yükseldi.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Polis ve zabıta ekipleri, deniz kenarına yaklaşılmaması için Küçük Liman'da bariyerlerle önlem aldı.
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