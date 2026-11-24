Bartın'da 9 vatandaşı yaklaşık 12 milyon lira dolandıran ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda B.Ş.'nin bir inşaat firmasının çalışanı gibi hareket ederek çeşitli kişilerle daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve bu sözleşmeler karşılığında farklı miktarlarda para aldığı, herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen güven oluşturmak amacıyla farklı firmalara ait inşaat projelerini kullandığı tespit edilmişti. Şüphelinin, sözleşmelerde söz konusu inşaat firmasına ait kaşeyi kullandığı, inşaat firması sahibi olan diğer şüpheli Ş.Y. ile birlikte hareket ederek söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenirken soruşturma kapsamında toplam 9 müştekinin 11 milyon 990 bin TL maddi zarara uğratıldığı tespit edilmişti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 kişi, Bartın Adliyesi'ne getirildi.

REKLAM

Gözaltındaki B.Ş.ve Ş.Y., savcılık tarafından tutuklama talebiyle, Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ş.Y.'nin Yeni Parti'den Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve Türlü İşler Komisyonu Üyesi olduğu, B.Ş.'nin ise İyi Parti Bartın Kumluca Belde Başkanlığı, Kurucu İl Başkanlığı ve Üst Kurul delegeliği yaptığı ve 2024 yılında ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.