Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle program düzenlendi. Programda emekli öğretmenler bayrağı genç öğretmenlere devrederken aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Bartın Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı gerçekleştirildi. Programa Vali Nurtaç Arslan başta olmak üzere İl protokolü isimleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, il müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Kutlama programı başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş olan eğitimciler, Aziz Şehitler için saygı duruşu bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

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İl Müdürü Aşçı "Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, tam da bu hakikat üzerine inşa edilmiştir. Bu model; salt bilgi yüklemesini reddederek, bilgiyi hikmetle yoğuran, ahlâkı ve erdemi merkeze alan bir yaklaşımı benimser. 'Köklerden Geleceğe' şiarıyla yola çıktığımız bu yeni dönemde gayemiz; çocuklarımızı çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel yetkinliklerle donatmakla birlikte vatanperver, merhametli, adil ve evrensel değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Aşçının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Vali Nurtaç Arslan ise, "Hiçbir teknoloji bir çocuğun gözlerindeki umudu fark eden, sessizliğinin ardındaki kaygıyı anlayan ve ona inanarak yol gösteren öğretmenin yerini tutamaz. Teknoloji eğitimin imkânlarını artırabilir; fakat öğretmenin sevgisinin, şefkatinin ve rehberliğinin yerini alamaz.

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Bizler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken en büyük gücümüzün iyi yetişmiş, düşünen, sorgulayan, üreten, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından emekli öğretmenlere Şeref Belgeleri takdim edildi. Mesleğe Ardahan'da başlayarak, Amasra Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve uzun yıllar Köksal Toptan Anadolu Lisesi ve son oalrak Cumhuriyet Anadolu Lisi'nde Almanca öğretmenliği yapan Fatime Cin, emekliliğe adım attı. Programda Vali Arslan tarafından kendisine Şeref Belgesi takdim edilen Öğretmen Fatime Cin duygularını paylaştı. Cin, "Öğretmen olmak çok güzel bir duygu. Öncelikle çocuğu sevmekle başlıyor her şey. Çocuğu severseniz mesleğinizi daha güzel yaparsınız ve yıllar sonra o yetiştirdiğiniz öğrencilerinizin size yolda selam vermesi halinizi hatırınızı sorması, onların meslek hayatında bir yerlere geldiğini görmek, aile kurduğunu görmek parayla satın alınamayacak bir duygu. Bu da öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ortaya koyuyor" dedi.

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Vali Arslan'ın Şeref Belgesi takdim ettiği öğretmenlerden birisi ise Mustafa Barış Uz oldu. 1995 yılında Bayburt'ta öğretmenlik hayatı başlayan ve 2 yılın ardından Bartın'a gelerek meslek hayatına burada devam eden Mustafa Barış Uz ise bayrağı yeni öğretmenlere teslim ettiklerini söyleyerek genç öğretmenlere başarı temennisinde bulundu. Emekli olan İngilizce Öğretmeni Uz, "Manevi açıdan büyük bir hazza ulaşılan fedakarlık içeren bir mesleği yaptık. Bizden sonra gelenler umarım ki bizden çok daha iyi bireyler yetiştirir. Hepsine başarılar diliyorum. Biz artık bayrağı gençlere teslim ettik, hepsinin yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

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Bartın'da gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programında şiir, resim ve tenis gibi branşlarda derece elde eden öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, protokol tarafından tebrik edildi.

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Öğretmenler Günü Konserinde ise öğrenciler tarafından seslendirilen şarkı ve türküler alkış topladı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.