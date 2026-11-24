Bartın ırmağında su seviyesi alarm veriyor
Bartın Irmağı'nda su seviyesi 5 metre yükselirken 2 farklı noktada taşkın yaşandı.
Bartın Irmağı'nda su seviyesi 5 metre yükselirken 2 farklı noktada taşkın yaşandı.
Bartın'da son 1 haftadır etkisinin sürdüren sağanak yağışlarla Bartın Irmağı'nın su seviyesi 5 metre yükseldi. Kentte metrekareye 105 kilogram yağış düşerken, Orduyeri Mahallesi ve Yalı mevkisi arasındaki 2 ayrı bölgede taşkın meydana geldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile gezi parkı, Çağlayan Piknik Alanı'nın önündeki yol, aydınlatma direkleri ve ağaçların bir bölümü sular altında kaldı. Taşkınların yaşandığı bölgeler araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontroller yaparak, su seviyesini adım adım takip ediyor.
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