Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, bölge araç ve yaya girişine kapatıldı.

Su seviyesinin yaklaşık 4 metre yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler, yürüyüş yolları ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı.

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