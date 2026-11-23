Bartın'da uzmanlar, görünmez katil olarak nitelediği karbonmonoksit'in (CO) renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirli bir gazdır olduğunu bleirterek, zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu.

Bartın İl sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karbonmonoksit (CO) renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirli bir gazdır; oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda yanma sonucu ortaya çıkar ve oluşan duman, iç mekânda birikerek onu soluyan insanları ve hayvanları zehirleyebilir. 'Görünmez Katil' olarak da anılan CO’yu insan duyuları algılayamaz, solunum yoluyla akciğerlerden kana geçtiğinde oksijenin taşınmasını engeller ve vücudu hızla oksijensiz bırakır. Bu durum önce baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilerle başlar, maruz kalma sürerse kısa sürede bilinç kaybı, koma ve ölüm gelişebilir. Kombi, soba, şofben gibi yaygın maruziyet kaynağı olan yakıtla çalışan ısıtıcılar ve cihazların yanlış kurulması ya da bakım eksikliği; kapalı alanda çalışan motorlu araçlar ve jeneratörler; tıkanmış veya hatalı tasarlanmış bacalar CO oluşma riskini artırır.

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Kapalı ortamlarda kömür veya odun yakmak, mangal yapmak, küçük ve havasız yerlerde kamp ocağı ya da gaz lambası kullanmak da tehlikelidir. Yangın ve patlamalardan çıkan duman da CO içerir ve hızla zehirlenmeye yol açabilir.

Ülkemizde, özellikle kış aylarında soba kullanımının artması ile karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme vakalarında artış görülmekte, zehirlenmeye bağlı olarak vatandaşlarımız hayatını kaybetmekte ya da vücutlarında kalıcı hasar oluşmaktadır.

Alınması gereken önlemler

Uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınması gereken tedbirleri ise şöyle paylaştı:

''Zehirlenmeyi önlemenin ilk adımı öncelikle yaşam alanınızda ve çevresinde hangi cihazların karbondioksit kaynağı olabileceğini öğrenmektir. Yanma ile çalışan ocaklar, sobalar, şofbenler, kombiler; mangal/maltız dumanı ile jeneratör ve araç egzozları, özellikle kapalı veya yetersiz havalandırılan yerlerde CO’nun hızla birikmesine yol açabilir. Yakıtla çalışan ısıtıcılar ve cihazların bulunduğu alanlarda mutlaka menfez kullanılmalı, menfezler her ne sebeple olursa olsun asla kapatılmamalıdır. Sızıntıya neden olabilecek bir arıza veya bozulmayı önlemek için yanma ile çalışan ocaklar, sobalar, şofbenler, kombiler her yıl bakıma alınmalıdır. Lodoslu havalarda bacalı ısıtıcılar kullanılmamalı ya da ısıtıcının yandığı odada uyunmamalıdır. Yakıtla çalışan ısıtıcıların tamamen söndüğüne emin olmadan bulunduğu ortam terk edilmemelidir. Bacalarda ısıya dayanımlı malzemeler tercih edilmeli, iç kısımda mümkünse paslanmaz çelik malzeme kullanılmalı ve dış kısımda izolasyon olmalıdır. Baca boruları en kısa mesafeden bacaya bağlanmalı ve bacanın içine fazla girmemelidir. Bacaların temizliği ve bakımı her yıl düzenli olarak yaptırılmalı, eskimiş, hasar görmüş baca boruları kullanılmamalıdır. Aspiratörler ile kombi ve şofbenler aynı bacaya bağlanmamalı ve bacalı şofbenler banyolara yerleştirilmemelidir. Yakıtla çalışan ısıtıcıların bulunduğu alanlarda mümkünse karbonmonoksit dedektörleri kullanılmalıdır. Kapalıhavalandırması olmayan alanlarda motorlu araç ya da jeneratör çalıştırılmamalıdır. Kapalı/havalandırması olmayan alanlarda mangal yakılmamalıdır. Çadır ve karavan gibi kapalı uyku alanlarında taşınabilir yakıtla çalışan ısıtıcı veya aydınlatıcı kullanılmamalıdır.''

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İlk müdahale ve yapılması gerekenler

Yetkililer, uyarıda karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk müdahalenin önemine de dikkat çekerek,'' Yakıtla çalışan ısıtıcının bulunduğu kapalı bir ortamda bulunan kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler görülmesi durumunda kişiler derhal ortamdan uzaklaştırılmalı ve güvenli bir yerde temiz havaya çıkarılmalıdır. Zehirlenmeden şüphelenilmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Kurtarma amacıyla koruyucu ekipman olmadan zehirlenme şüphesi bulunan kapalı ortama girilmemelidir" İfadeleri kullanıldı.