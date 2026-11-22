Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bartın'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, ardından partisinin İl Başkanı Abidin Acar ile kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Burada konuşan Ağıralioğlu, adaletin önemine dikkati çekerek, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini söyledi.

Seçmenin iktidar ve muhalefete karşı kırgınlık, kızgınlık ve yorgunluk yaşadığını savunan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin bu noktada alternatif olmayı hedeflediğini kaydetti.

Ağıralioğlu, partisinin bağımsız bir siyasi alternatif olma iddiası taşıdığını dile getirerek, "Biz herhangi bir lokomotifin peşine takılacak bir vagon değiliz. Biz, milletin katar katar yükünü çekecek bir lokomotif olma iddiasındayız. O yüzden önümüzdeki seçimin sürprizi, önümüzdeki dönemin memlekette başta güreşeni Anahtar Partisi olacak. Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

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Daha sonra Hükümet Caddesi ve pazar yeri mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Ağıralioğlu, Kemerköprü Mahallesi Kayaf Sokak'ta partisinin Bartın İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.