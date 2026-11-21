Bartın'da ırmakta mahsur kalan köpek kurtarıldı
Bartın'da sağanak nedeniyle debisi yükselen ırmakta ağaçta mahsur kalan köpeği, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
Bartın'da sağanak nedeniyle debisi yükselen ırmakta ağaçta mahsur kalan köpeği, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
Kentte 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi.
Orduyeri Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Piknik Alanı'ndaki bir ağaca çıkan sahipsiz köpek burada mahsur kaldı.
Köpeğin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağaca merdiven uzatarak köpeği bulunduğu yerden aldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, kontrol için veterinere teslim edildi.
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