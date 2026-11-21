Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, kontrol için veterinere teslim edildi.

Orduyeri Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Piknik Alanı'ndaki bir ağaca çıkan sahipsiz köpek burada mahsur kaldı.

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