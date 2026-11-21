Bartın'da hurda, atıl ve terk edilmiş araçların kaldırılması amacıyla denetimler artırılacak.

Vali Nurtaç Arslan imzasıyla yayımlanan 2026/4 sayılı genel emirde, cadde, sokak, meydan ve park gibi kamusal alanlar ile özel mülkiyetlerde uzun süre bırakılan hurda, atıl, terk edilmiş, hasara uğramış ve kullanılamaz durumdaki araçların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu belirtildi.

Araçların yangın ve patlama riski oluşturabildiği, kamu düzeni ve genel güvenliği tehdit edebildiği ifade edilen emirde, araçların bulundukları alanlardan kaldırılarak belirlenen merkezlerde toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

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Emirde, kolluk ve zabıta birimleri başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak denetim yapacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili kanun hükümleri kapsamında işlem yapılacak. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların parçalarını sokağa veya kamuya ait başka bir yere bırakanlara idari para cezası uygulanacak. Araçların kaldırılması için yapılan masraflar da ilgilisinden tahsil edilecek. Genel emir, yürürlüğe girdi."