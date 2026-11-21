Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerle değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmanın merkezine insanı koymak zorundayız." dedi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu", Aydın'ın katıldığı kapanış oturumuyla tamamlandı.

Sempozyumun kapanışında konuşan Aydın, dünyada ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini, teknolojik dönüşümün hızlandığını ve küresel rekabetin derinleştiğini söyledi.

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Kalkınmanın yalnızca üretim, ihracat ve milli gelir artışıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Aydın, üretilen refahın toplumun tüm kesimlerine yayılması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması gerektiğini ifade etti.

Aydın, herkesin yaşadığı yerde insanca bir hayat sürdürebilmesinin önemine işaret ederek, "Sürdürülebilir kalkınmanın merkezine insanı koymak zorundayız." diye konuştu.

Bölgesel kalkınmanın şehirleri birbirine benzetmek değil, her kentin kendine özgü değerlerini koruyarak güçlü olduğu alanlarda gelişmesini sağlamak olduğunu belirten Aydın, Bartın'ın doğal güzellikleri, orman varlığı, tarımsal üretim imkanları ve sanayi birikimiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

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Üniversitelerin bulundukları şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli rol üstlendiğini dile getiren Aydın, üniversite ile şehir arasındaki bağ güçlendikçe bölgesel kalkınmanın da güçleneceğini ifade etti.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Aydın, bilgi ve teknolojinin doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gençlerin kendilerini geliştirmeleri, yabancı dil öğrenmeleri ve yazılım gibi alanlarda yetkinlik kazanmalarının önemine dikkati çekti.

- 116 araştırmacı 74 bildiri sundu

BARÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile BAKKA işbirliğinde düzenlenen sempozyumda 116 araştırmacı, 74 bildiriyle bölgesel kalkınmaya ilişkin bilimsel değerlendirmelerini paylaştı.

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Üniversitenin "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanıyla ilişkili konuların da ele alındığı sempozyumda, bilimsel çalışmaların bölgesel kalkınma süreçlerine katkısı değerlendirildi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitelerinde sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ihtisaslaşma alanları kapsamında geliştirilen projelerin bölgedeki ve ülkedeki kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını söyledi.

Kalkınmanın ekonomik, kültürel, sosyal ve eğitim alanlarını kapsayan bütüncül bir süreç olduğunu ifade eden Akkaya, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan da Bartın, Karabük ve Zonguldak’ın doğal zenginlikleri ve üretim potansiyeliyle sürdürülebilir kalkınma açısından önemli imkanlara sahip olduğunu kaydetti.

Bölgenin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve mevcut imkanların etkin kullanılmasının önemine işaret eden Arslan, sempozyumun yeni fikirlerin geliştirilmesine ve kalıcı işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kapanış oturumu, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Bakan Yardımcısı Aydın ve Rektör Akkaya, daha sonra Öğrenci Yaşam Merkezi’nde öğrencilerin sorularını yanıtladı.