Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen "1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu"nda bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma potansiyeli ele alınıyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen "1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" başladı. BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu’nda açılışı yapılan sempozyum akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini ve bölgesel kalkınmanın farklı paydaşlarını bir araya getirdi.

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Açılış konuşmalarında bölgesel kalkınma için iş birliği ve ortak vizyon vurgusu yapıldı

Programda ilk olarak Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Arslan, Batı Karadeniz Bölgesi’ni kapsayan TR81 Bölgesi’nin sanayi birikimi, doğal kaynakları, tarımsal üretimi ve turizm imkânlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bu potansiyelin istihdama ve üretime dönüştürülmesine katkı sunmayı amaçlayan sempozyumda Türkiye’nin farklı üniversite ve kurumlarından 116 araştırmacının 73 bildiri sunacağını ifade etti.

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, "Batı Karadeniz Bölgesi madencilikten demir çeliğe, enerjiden orman ürünlerine uzanan köklü birikime sahip bir bölgedir. Bunun en somut örneklerinden birini hemen yanı başımızdaki Filyos Vadisi’nde görüyoruz. Filyos Limanı ve Karadeniz’deki doğal gaz yatırımları bölgemizin ekonomik dönüşümü açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Filyos’taki yatırımlar şekillenirken biz de sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz ve gençlerimizle birlikte bu fırsatlara hazırlıklı olmalıyız. Hedefimiz teknolojiyle çözüm üreten, ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bu noktada üniversitelerle yaptığımız iş birliklerini önemsiyoruz." dedi.

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Rektör Akkaya: "Ürettiğimiz projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sunuyoruz."

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek "Üniversitemizde sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtisaslaşma alanımız olan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ kapsamında yürüttüğümüz projeler, hem bölgemizin hem de ülkemizin kurum ve kuruluşlarına sunulmaktadır. Kalkınma; ekonomik, kültürel, sosyal ve eğitim anlamında topyekûn bir süreci ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında kurumlar arası iş birliğiyle bütüncül bir kalkınma modelini ortaya koymalıyız." dedi.

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Rektör Akkaya ayrıca şehirlerin inşasının ve yarınların planlanmasının konuşulduğu sempozyumda bölgemizde ve ülkemizde üretilecek her nitelikli bilginin, atılacak her adımın Gazze gibi coğrafyalara da uzanacağını ifade etti.

Vali Arslan: "Bölgenin ihtiyaçlarını doğru okumalı, mevcut imkânları etkin kullanmalıyız."

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ise "Bartın, Karabük ve Zonguldak doğal zenginlikleriyle, üretimiyle sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirmek ortak bir çaba ve kararlı bir vizyon gerektirir. Bölgenin ihtiyaçlarını doğru okumak, mevcut imkânları etkin kullanmak ve geleceğe değer katacak girişimlere öncülük etmek zorundayız. Bugün başlayan sempozyumun akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı ve paydaşlarımızı bir araya getirerek bölgemizin meselelerini daha yakından değerlendirmemize, yeni fikirler geliştirmemize ve kalıcı iş birliklerinin temelini atmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Unutmamalıyız ki güçlü şehirler, güçlü bölgeler oluşturur. Güçlü bölgeler ise ülkemizin kalkınma yolculuğuna ivme kazandırır." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Muhsin Kar, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel politikanın dönüşümü hakkında sunum yaptı

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, "Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Bölgesel Politikanın Dönüşümü" başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Muhsin Kar, "Temel haklar, hukukun üstünlüğü, iyi bir sağlık hizmeti ve iyi bir eğitim hizmeti almayı kalkınmanın bir parçası olarak düşünmek gerekiyor. Bunlara paralel olarak da Türkiye’de 1960’da Devlet Planlama Teşkilatı o dönemin iktisattaki kalkınma teorilerine uygun olarak kuruluyor. 5 yıllık kalkınma planları uygulanıyor. 1980’de 24 Ocak Kararları ile bu politika değişti. İlk başlarda kalkınma kavramı büyümeyle eş anlamlı kullanılıyordu. Liberal politikaların baskın olduğu 1980’lerden sonra piyasayla uyumlu hâle getirilmesi, ülkelerin üretimi ve kalkınmasının özel sektör üzerinden yapılması anlayışı hâkim oldu. Son olarak günümüzde sürdürülebilirlik kavramı karşımıza çıkıyor. Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalkınma kavramı ‘Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden kalkınma.’ olarak tanımlanıyor. Kuşaklar arası adalet, kuşak içi adalet olarak karşımıza çıkıyor. 2000’ler sonrası artık büyümenin sınırlarından gezegenin sınırlarına geldik. Çörek/simit ekonomisi, büyüme sonrası ve küçülme gündeme geldi." dedi.

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Bölgesel politikalarda sürdürülebilirliğin yerine değinen Prof. Dr. Kar, "Uluslararası politik ekonomik anlayış sürdürülebilirlik konusunda insanın doğayla ilişkisini de metalaştırmış, piyasanın bir parçası hâline getirmiş durumda. Şimdi geldiğimiz noktada devletlerin yeniden dönüşünü görüyoruz. Bölgesel politikalar açısından da 1980’lere kadar Keynesyen yeniden dağıtım, 1980’lerden sonra rekabetçi bölgecilik, kümelenme, yenilik sistemleri gündeme geliyor. 2009’dan sonra sürdürülebilir kalkınma amaçlarında yerelleşme, akıllı uzmanlaşma, çok düzeyli yönetişim var. İçinde bulunduğumuz dönemde de yeşil ve adil dönüşüm, yeşil sanayi politikası karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlik konusu artık güvenliğin de bir parçası hâline geldi. Türkiye’nin bölgesel politikalarında zaman içerisinde dünyadaki gelişmelere uyumlu bir şekilde değişimler oldu. İstatistiki bölge sınıflandırması, kalkınma ajanslarının kurulması, son olarak 12. Kalkınma Planı, yeşil ve dijital dönüşüm bunlardan bazılarıdır. Başarılı kalkınma ajanslarının görev kapasitesinin güçlendirilmesi ve yer temelli yaklaşımın gerçek anlamda uygulanması bu noktada önemlidir." diye anlattı.

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"1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" paralel oturumlardaki bildiri sunumlarıyla devam edecek.