Bartın'da fırtına nedeniyle 2 ağaç devrildi
Bartın'ın Kozcağız Beldesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle park içerisinde bulunan 2 ağaç yola devrildi. Şans eseri olayda can kaybı yada yaralanan olmadı.
Bartın'ın Kozcağız Beldesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle park içerisinde bulunan 2 ağaç yola devrildi. Şans eseri olayda can kaybı yada yaralanan olmadı.
Bartın'ın Kozcağız Beldesi, kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgâr, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgârın şiddetini artırmasıyla birlikte Kozcağız merkezde bulunan Karaman Parkı'nda bulunan iki ağaç peş peşe devrilerek yola düştü.
Yaşanan olay, çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Ağaçların devrildiği sırada park alanında herhangi bir vatandaşın bulunmaması ve yoldan araç geçmemesi nedeniyle olay faciaya dönüşmedi.
Havanın iyi olduğu günlerde, vatandaşların ve araç sürücülerinin yoğun olarak kullandığı bir noktada yaşanan olayda can kaybı yada yaralanma meydana gelmedi
İhbar üzerine belediye ekipleri, yolu kapatan ağaçların kaldırılması ve bölgede gerekli güvenlik çalışmalarının yapılması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.