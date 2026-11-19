Bartın ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda çökme meydana geldi
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun bir bölümü yağış nedeniyle çöktü.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun bir bölümü yağış nedeniyle çöktü.
Ulus ilçesinden Pınarbaşı ilçesine giden güzergahtaki Şirinler köyü mevkisinde, Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu kara yolunun 100 metrelik kısmında çökme yaşandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları ile jandarmanın güvenlik önlemi aldığı mevkide bekleyen araçlar, başka güzergahlara yönlendirildi.
Bölgede 4 ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
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