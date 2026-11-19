İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları ile jandarmanın güvenlik önlemi aldığı mevkide bekleyen araçlar, başka güzergahlara yönlendirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun bir bölümü yağış nedeniyle çöktü.

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