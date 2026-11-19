Bartın'da rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 19.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Küçük Liman mevkisinde denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Polis ve zabıta ekipleri, deniz kenarına yaklaşılmaması için Küçük Liman'da bariyerlerle önlem aldı.
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