Uyuşturucu ticareti suçundan 2 sanığa toplamda 20 yıl hapis cezası
Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa toplamda 20 yıl hapis cezası verildi.
Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa toplamda 20 yıl hapis cezası verildi.
Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuna ilişkin davada, sanık Ç.F.’nin 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası ile cezalandırılarak, hükmen tutuklanmasına karar verildi.
Aynı duruşmada sanık E.G. ise 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin TL adli para cezası ile cezalandırılırken, hükümle birlikte tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.
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