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        Bartın'da aracın aküsü patladı: Park halinde 2 araç yandı

        Bartın'da park halindeki bir aracın aküsü patladı. Çıkan yangında 2 araç hasar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Bartın'da aracın aküsü patladı: Park halinde 2 araç yandı

        Bartın'da park halindeki bir aracın aküsü patladı. Çıkan yangında 2 araç hasar gördü.

        Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahalllesi Şener Birsöz Sokak'ta park halindeki bir aracın aküsü patladı. Patlamanın ardından alevler önündeki araca sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 araç hasar gördü. Araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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