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        Çamaşır askısında esrar üretimine büyük darbe: 2 gözaltı Yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi

        Bartın'da çamaşır askısında kenevir bitkisini kurutarak esrara dönüştüren şebekeye yapılan operasyonda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Çamaşır askısında esrar üretimine büyük darbe: 2 gözaltı Yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi

        Bartın'da çamaşır askısında kenevir bitkisini kurutarak esrara dönüştüren şebekeye yapılan operasyonda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

        Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde 2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise hasadı yapılan kenevir bitkilerinin, çamaşır askısının üzerinde kurutularak, esrara dönüştürüldüğünü tespit etti. Toplamda 2 kilo 100 gram ağırlığında esrar maddesi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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        Olayla bağlantılı 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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