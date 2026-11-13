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        Bartın Irmağı'na düşen alkollü kişiyi itfaiye kurtardı

        BARTIN'da alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Bartın Irmağı'na düşen alkollü kişiyi itfaiye kurtardı

        BARTIN'da alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Bartın Irmağı kenarında dolaştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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