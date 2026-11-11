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        Hükümlü ve yükümlüler fidan dikimi

        Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 39 hükümlü ve yükümlü fidan dikti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Hükümlü ve yükümlüler fidan dikimi

        Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 39 hükümlü ve yükümlü fidan dikti.

        Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Adalet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılan fidan dikimine, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Özkaya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Hâkim Rahmi Çerdik, Cumhuriyet Savcıları Mustafa Turan ve Serhat Özden, Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Uğuz, 2. Müdür Muhammet Uslu, kurum personelleri ile 39 hükümlü ve yükümlü katıldı.

        Çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasına katkı sunulması amacıyla düzenlenen etkinlikte 54 adet fidan toprakla buluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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