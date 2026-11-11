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        BARÜ küresel iklim zirvesi COP31'de

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim değişikliğine uyumdan yeşil lojistiğe kadar farklı alanlardaki projeleriyle yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        BARÜ küresel iklim zirvesi COP31'de

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) iklim değişikliğine uyumdan yeşil lojistiğe kadar farklı alanlardaki projeleriyle yer alıyor.

        Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, bilim insanlarını, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları iklim değişikliği gündemiyle bir araya getiriyor. Bartın Üniversitesi (BARÜ) de oluşturulan COP31 ekibiyle iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yürüttüğü akademik çalışmalarını, bilimsel ve sosyal sorumluluk projelerini iklim zirvesinde tanıtıyor.

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        Organizasyon kapsamında Yeşil Bölge’deki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonu’nda BARÜ; iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin azaltılması, orman yangınlarıyla mücadele, yeşil lojistik ve kapsayıcı iklim eğitimi gibi farklı alanlardaki projelerini ziyaretçilere anlatıyor. Ayrıca BARÜ’nün COP31 sürecinde kabul edilen dört projesi, COP31 Ortak Dijital Ekran Programı kapsamında yayımlanarak katılımcıların bilgisine sunuluyor.

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da zirveye katılarak COP31 ekibiyle bir araya geldi. Stantları inceleyen Rektör Akkaya, BARÜ’nün bilimsel birikiminin uluslararası platformda tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        BARÜ, COP31 iklim zirvesi boyunca sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik çalışmalarını katılımcılarla paylaşmayı sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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