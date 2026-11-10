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        BARÜ'de 10 Kasım anma programı

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen anma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        BARÜ'de 10 Kasım anma programı

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen anma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıldı.

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Tören Alanı’nda gerçekleştirilen program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Boylu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

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        Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Boylu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam bir asır önce karanlık bir odayı aydınlatan meşale gibi ecdadımızın içinde bulunduğu karanlık günlere ışık olmuş, Samsun’da yaktığı özgürlük meşalesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bu özgürlük mücadelesinde akıl, bilim, cesaret ve ilim vardır. Bu meşale geçmişte olduğu gibi günümüzde de yolumuzu, ufkumuzu aydınlatmaya devam etmektedir ve ilelebet devam edecektir. Bu meşalenin en güçlü yandığı güzide kurumlardan biri Bartın Üniversitesidir. Bartın Üniversitesi ailesi olarak bu meşaleyi söndürmeyeceğimize canıgönülden inanıyor, bunun için gayret ediyoruz. Temel ülkümüz Atatürk’ün ‘Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür’ sözü doğrultusunda nesiller yetiştirmektir. Burada Atatürk’ün iki güzel sözünü hatırlatmak istiyorum: ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’, ‘Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir’. Bu güzide çatı altında akıl ve bilim ışığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkarak akılla, bilimle, eğitimle, cesaretle aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, minnetle yâd ediyorum." dedi.

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        Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan saygı ve minnetin bir kez daha ifade edilmesiyle sona erdi.

        Aynı saatlerde BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın COP31 programı kapsamında Antalya’da bulunması nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda il protokolünün katılımıyla düzenlenen anma programlarında yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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