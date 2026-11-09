Rektör Akkaya'dan sınav haftasına giren öğrencilere sıcak çorba ikramı
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, soğuk kış günlerinde vize haftasına giren öğrencilere çorba ikramı yaptı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, soğuk kış günlerinde vize haftasına giren öğrencilere çorba ikramı yaptı.
Bartın Üniversitesinde (BARÜ) vize haftası dolayısıyla öğrencilerin sınav yoğunluğuna küçük bir mola vermesi amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğrencilerle bir araya gelerek sıcak çorba ikramında bulundu.
Çorba dağıtımına katılan Rektör Akkaya, öğrencilerle sohbet etti. Bartın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle öğrencilere destek mesajı verilirken, Rektör Akkaya tüm öğrencilere vize sınavlarında başarılar diledi.
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