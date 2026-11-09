Karla kaplı bin 400 rakımlı yayladan sucuk ekmek çağrısı

Bartın'da bin 400 rakımlı Gezen Yaylası'na çıkan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, bölgede 45 santimetrenin üzerinde kar bulunduğunu belirterek, başta offroadçular olmak üzere herkesi sucuk ekmek yapmak için yaylaya davet etti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt hafta sonunda yaklaşık bin 400 metre rakımda bulunan ve 45 santimetrenin üzerinde kar kalınlığı bulunan gezen yaylasına çıktı. Kartpostallık manzara önünde açıklama yapan Bozkurt, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde herkesi sucuk ekmek yemek için bölgeye davet etti. Yaylaya çıkacaklara sucuk ekmekleri Kumluca'dan almaları konusunda da uyarıda bulunan Bozkurt, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün Gezen Yaylası Pındıcak bölgesindeyiz. Yılın ilk karı bölgemize düştü. Özellikle başta Bartın'daki offroadçu arkadaşlarımız olmak üzere herkesi Kumluca merkezden sucuk ekmek alarak, Gezen Yaylası'na bekliyoruz. Mottomuz çıkın çıkın gelin. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum" diye konuştu.