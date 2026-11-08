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        Ormanda yabani hayvan sandığı kuzenini tüfekle öldürdü

        BARTIN'ın Akağaç köyünde ormana ava giden İ.Y. (65), yabani hayvan sandığı amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Ormanda yabani hayvan sandığı kuzenini tüfekle öldürdü

        BARTIN'ın Akağaç köyünde ormana ava giden İ.Y. (65), yabani hayvan sandığı amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanda meydana geldi. İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Yaygun ile birlikte domuz avına çıktı. İkili, bir süre sonra farklı bölgelerde avlanmak için ayrıldı. İddiaya göre; İ.Y., çalıların arasından gelen sesi yabani hayvan sanarak av tüfeğini ateşledi. Kuzeni Muhittin Yaygun'u vurduğunu gören İ.Y., durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaygun'un öldüğünü tespit etti. Muhittin Yaygun’un cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İ.Y. ise gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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