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        Tesisat malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

        Bartın'da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda, tesisat malzemelerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Tesisat malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

        Bartın'da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda, tesisat malzemelerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 77,44 gram metamfetamin, 31,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan aramalarda tesisat malzemelerinin bulunduğu kovaya gizlenen uyuşturucu maddeler ise ekipleri de şaşırttı. Operasyonda H.E. ve N.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanması ile Bartın Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. H.E. tutuklanırken, N.E. isimli şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde kullanımına ve ticaretine ilişkin yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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