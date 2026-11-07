Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Bartın'ın şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerindeki köylere ise kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bartın'ın şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerindeki köylere ise kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bartın'ın şehir merkezinde geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, Ulus ilçesine bağlı köylerde ise kar yağışı başladı. Yağmur nedeniyle merkezdeki yollarda su birikintileri olurken, köyler ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanırken, 1030 metre rakımmı Isırganlı köyü ve çevre köylerinde kar kalınlığı 10 sahtimetreye ulaştı. Saban her yeri beyaza bürüyen kar nedeniyle köylüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları da düştü.
Kar yağışının yüksek kesimlerde hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
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