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        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bartın'ın şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerindeki köylere ise kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bartın'ın şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerindeki köylere ise kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Bartın'ın şehir merkezinde geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, Ulus ilçesine bağlı köylerde ise kar yağışı başladı. Yağmur nedeniyle merkezdeki yollarda su birikintileri olurken, köyler ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanırken, 1030 metre rakımmı Isırganlı köyü ve çevre köylerinde kar kalınlığı 10 sahtimetreye ulaştı. Saban her yeri beyaza bürüyen kar nedeniyle köylüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları da düştü.

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        Kar yağışının yüksek kesimlerde hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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