Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, yolda kalanların yardımına köylüler yetişti

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sürücülerin yardımına ise ekipler ve köylüler yetişti

Bartın'ın Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ulus ilçesinde 10001400 metre rakımda bulunan köylerde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında kalan köy yollarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

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