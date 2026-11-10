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        Bartın'da saat 09.05'te hayat durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bartın'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Bartın'da saat 09.05'te hayat durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bartın'da düzenlenen törenle anıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, daire müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Meydanda toplananların yanı sıra çevredeki cadde ve sokaklarda bulunanlar da saygı duruşuna katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde satış yapan kadınlar, belediye temizlik görevlileri, simitçiler ve araçlarından inen sürücüler de Atatürk'ü anmak için saygı duruşuna geçti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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