Bartın'da saat 09.05'te hayat durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bartın'da düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, daire müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Meydanda toplananların yanı sıra çevredeki cadde ve sokaklarda bulunanlar da saygı duruşuna katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde satış yapan kadınlar, belediye temizlik görevlileri, simitçiler ve araçlarından inen sürücüler de Atatürk'ü anmak için saygı duruşuna geçti.