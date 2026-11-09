Bartın'da kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu Geçidi'nde 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla yol ulaşıma açık tutuldu. Kar ve sisle kaplanan bölge, dronla görüntülendi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Soğukcaksu Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 1040 rakımlı Isırganlı köyünde ise 35 santimetreye ulaştı. Sonbahar renkleriyle karın buluştuğu bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

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