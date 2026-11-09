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        Bartın'da kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Soğukcaksu Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 1040 rakımlı Isırganlı köyünde ise 35 santimetreye ulaştı. Sonbahar renkleriyle karın buluştuğu bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Bartın'da kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Soğukcaksu Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 1040 rakımlı Isırganlı köyünde ise 35 santimetreye ulaştı. Sonbahar renkleriyle karın buluştuğu bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

        Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu Geçidi'nde 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla yol ulaşıma açık tutuldu. Kar ve sisle kaplanan bölge, dronla görüntülendi.

        ISIRGANLI KÖYÜNDE KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETRE

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        Ulus ilçesine bağlı 80 haneli Isırganlı köyünde de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Sonbaharda ağaçların yaprakları üzerine düşen karla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanana Isırganlı köyü yolu dün akşam İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı. Güneşin açmasıyla beyaza bürünen köyde oluşan manzara, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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