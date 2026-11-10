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        Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

        Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısı küle döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

        Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısı küle döndü.

        Edinilen bilgiye göre, Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde Cihan Demirhan’a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler alevleri, odunluk olarak kullanılan binanın alt katına ve çevreye sıçramadan söndürdü.

        İlk tespitlere göre yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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