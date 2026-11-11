BARÜ, COP31 temalarındaki akademik birikimiyle öne çıkıyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yürüttüğü bilimsel araştırmalar, lisansüstü tezler ve projelerle COP31 temalarındaki nitelikli akademik birikimini ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) gündeminde yer alan iklim eylemi, karbon emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kalkınma konuları, Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilimsel çalışmalarında da önemli bir yer tutuyor. BARÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 20082026 yıllarını kapsayan rapora göre, COP31 temalarıyla ilişkili taramalarda Web of Science (WoS) veri tabanında 174, Scopus’ta 167 ve TR Dizin’de 64 yayın belirlendi. Özellikle son yıllarda artış gösteren akademik üretimde 2026 yılı itibarıyla Scopus’ta 39, WoS’ta 33 ve TR Dizin’de 11 yayına ulaşıldı.

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İklim odaklı 37 lisansüstü tez

COP31 temaları BARÜ’nün lisansüstü çalışmalarında da önemli yer tutuyor. 20152026 döneminde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili konularda 25 yüksek lisans ve 12 doktora olmak üzere toplam 37 tez çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların 8’i 2024, 11’i ise 2026 yılına ait verilerde yer aldı. Yürütülen lisansüstü araştırmalarda iklim değişikliğinin orman ekosistemlerine etkileri, kuraklık, karbon depolama, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kentleşme ve iklim değişikliğine uyum gibi konular öne çıktı.

BARÜ sürdürülebilir geleceğe bilimsel katkı sunuyor

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BARÜ’de farklı disiplinlerde COP31 temalarıyla uyumlu projeler de yürütülüyor. Orman yangınlarına hassas bölgelerin haritalandırılması, sel ve kuraklık risklerinin değerlendirilmesi, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeşil lojistik uygulamaları, sürdürülebilir ambalaj teknolojileri ve atık yönetimi bu çalışmalar arasında bulunuyor. Böylece yürütülen araştırma ve farkındalık faaliyetleri bilimsel bilginin toplumsal katkıya dönüşmesini destekliyor. Ayrıca BARÜ, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda çevre alanında 2024 yılında 41, 2025 yılında 76 ve 2026 yılının ocakhaziran döneminde 71 olmak üzere toplam 188 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

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BARÜ’nün 4 projesi COP31’de sunulacak

BARÜ’nün COP31 kapsamında yaptığı 6 proje başvurusundan 4’ü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi. Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici’nin iklim değişikliğine bağlı taşkın ve su kıtlığı risklerinin azaltılmasına yönelik projesi, Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu ve Arş. Gör. Fidan Şevval Bulut’un ormankent arayüzündeki yangına hassas alanların haritalandırılmasını konu alan çalışması, Arş. Gör. Dr. Fatma Akgün ve Dursun Berkay Esen’in kara yolu taşımacılığında karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen GreenRoute Lojistik projesi ile Öğr. Gör. Nihal Özdemir’in öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için geliştirdiği kapsayıcı iklim değişikliği eğitimi projesi, BARÜ’nün COP31 kapsamında sunacağı çalışmalar arasında yer alıyor.

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''COP31’in küresel iklim hedeflerine katkı sunuyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ’nün COP31 temalarındaki bilimsel çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "COP31 kapsamında ele alınan iklim eylemi, yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum konularında üniversitemizin ortaya koyduğu akademik birikim oldukça kıymetlidir. Farklı disiplinlerde yürütülen bilimsel yayınlar, lisansüstü tezler ve sosyal sorumluluk projeleriyle uluslararası sorunlara çözüm üretmeye katkı sunuyoruz. Bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyor, yerel ihtiyaçlardan hareketle küresel hedeflere katkı sağlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte emeği geçen akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.