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        Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca'dan Osimhen'e tel kırma işlemeli tablo

        Bartın'da yaşayan Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca, performansı ve hayat hikayesinden etkilendiği Victor Osimhen için Bartın'a özgü tel kırma sanatıyla işlenmiş özel bir tablo hazırlattı. Tunca, eseri 21 Kasım'da oynanacak GalatasaraySamsunspor karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcuya hediye etmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca'dan Osimhen'e tel kırma işlemeli tablo

        Bartın'da yaşayan Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca, performansı ve hayat hikayesinden etkilendiği Victor Osimhen için Bartın'a özgü tel kırma sanatıyla işlenmiş özel bir tablo hazırlattı. Tunca, eseri 21 Kasım'da oynanacak GalatasaraySamsunspor karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcuya hediye etmek istiyor.

        Bartın'da yaşayan Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca, sarıkırmızılı takımın futbolcusu Victor Osimhen'e anlamlı bir hediye hazırladı. Osimhen'in performansından ve hayat hikayesinden etkilenen Tunca, 17. yüzyıl Osmanlı dönemine uzanan ve Bartın ile özdeşleşen geleneksel Türk süsleme sanatlarından tel kırma tekniğiyle özel bir tablo yaptırdı.

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        Üzerinde Osimhen'in isminin ve Galatasaray'ın şampiyonluklarını simgeleyen 5 yıldızın bulunduğu tabloyu futbolcuya ulaştırmak isteyen Tunca, hediyesini 21 Kasım'da oynanacak GalatasaraySamsunspor maçının ardından Osimhen'e teslim etmeyi hedefliyor.

        Kökeni 17. yüzyıl Osmanlı Dönemi'ne uzanan ve Bartın ile özdeşleşen Türk süsleme sanatı tel kırma ile yapılan tabloda Osimhen'in adının ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu temsil eden 5 yıldızın da bulunduğunu belirten Tunca, "Galatasaray taraftarıyım. Victor Osimhen'in hayatı hikayesi ve sahadaki performansı bizi çok etkiledi. Bartın bölgemizi ait tel kırma ile işlenen tablo yaptırdım. Eğer Osimhen'de uygun görürse Samsun maçından sonra kendisine teslim etmek istiyorum. Yine Osimhen'i bir gün de olsa Batı Karadeniz Bölgesi'nin incisi olan Bartın'ımızda ağırlamak istiyoruz. Kendisi ile görüşme şansımız olursa bu davetimizi de ileticeğim" dedi.

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        Tunca, ayrıca tablonun 15 günde işlendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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