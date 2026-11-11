Kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye erleri söndürdü.
Giriş: 11.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye erleri söndürdü.
Uzunöz köyünde E.Ç'ye ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının, kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu halının tutuşmasıyla başladığı belirlendi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
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