Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye erleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye erleri söndürdü.

        Uzunöz köyünde E.Ç'ye ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının, kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu halının tutuşmasıyla başladığı belirlendi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Kedi elektrik sobasını devirdi, 2 katlı ev yandı
        Kedi elektrik sobasını devirdi, 2 katlı ev yandı
        Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu
        Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu
        BARÜ'de 10 Kasım anma programı
        BARÜ'de 10 Kasım anma programı
        Bartın'da saat 09.05'te hayat durdu
        Bartın'da saat 09.05'te hayat durdu
        Bartın'da kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi
        Bartın'da kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi
        Rektör Akkaya'dan sınav haftasına giren öğrencilere sıcak çorba ikramı
        Rektör Akkaya'dan sınav haftasına giren öğrencilere sıcak çorba ikramı