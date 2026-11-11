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        Yaralı karaca köye sığındı

        Bartın'ın Epçiler köyünde yaralı bir karaca yavrusu bulundu. Köy meydanına sığınan yavru, ekipler tarafından tedavi edilmek için alınırken, ayaklarındaki yaranın sebebi henüz belirlenemedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Yaralı karaca köye sığındı

        Bartın'ın Epçiler köyünde yaralı bir karaca yavrusu bulundu. Köy meydanına sığınan yavru, ekipler tarafından tedavi edilmek için alınırken, ayaklarındaki yaranın sebebi henüz belirlenemedi.

        Bartın'ın Epçiler köyü meydanında ayaklarından yaralanmış halde karaca yavrusu bulundu. Hayvana yiyecek ve içecek veren köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilerine ulaşarak yardım istedi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru karaca, tedavi edilmek Üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

        Ekipler yaptıkları incelemede hayvanda saçma ya da saçma izine rastlamazken, karacanın nasıl yaralandığını tespit edemedi. Yaralı hayvanın, çakal gibi bir yabani hayvanın saldırısına uğramış olabileceği ya da kanaldan atlarken yaralanmış olabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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