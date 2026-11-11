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        Kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı İçerideki kedileri alevlerden kurtaran ev sahibi, eşyalarının kül olmasını engelleyemedi

        Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evde kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Ev sahibi, içerideki kedileri alevlerden kurtarırken, eşyalarının kül olmasını engelleyemedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı İçerideki kedileri alevlerden kurtaran ev sahibi, eşyalarının kül olmasını engelleyemedi

        Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evde kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Ev sahibi, içerideki kedileri alevlerden kurtarırken, eşyalarının kül olmasını engelleyemedi.

        Edinilen bilgiye göre, Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı betonarme binada çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, içindeki eşyalar da kül oldu.

        Yangının evdeki kedilerin devirdiği elektrikli sobanın halıyı tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangını fark eden Erdem Çağlayan'ın içerideki kedileri yanmaktan kurtardığı, eşyalarının küle dönüşmesini ise engelleyemediği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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