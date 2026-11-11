Kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı İçerideki kedileri alevlerden kurtaran ev sahibi, eşyalarının kül olmasını engelleyemedi

Yangının evdeki kedilerin devirdiği elektrikli sobanın halıyı tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangını fark eden Erdem Çağlayan'ın içerideki kedileri yanmaktan kurtardığı, eşyalarının küle dönüşmesini ise engelleyemediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı betonarme binada çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, içindeki eşyalar da kül oldu.

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