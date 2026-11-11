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        Kumluca'da 250 kestane ve defne fidanı toprakla buluştu

        Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle 250 kestane ve defne fidanı dikildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Kumluca'da 250 kestane ve defne fidanı toprakla buluştu

        Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle 250 kestane ve defne fidanı dikildi.

        Bartın'ın Kumluca beldesine bağlı Doğanköy'de, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Ulus Orman İşletme Müdürü Müşerref Tuğba Ekiz, Ulus İlçe Tarım Müdürü Özlem Aldemir, Ulus İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yusuf Polat, Kumluca Jandarma Karakol Komutanı Samet Akdoğan, Kumluca Orman İşletme Şefi Uğur Mercan, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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        Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidanları toprakla buluşturarak doğanın korunmasına ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasına katkı sundu. Etkinlikte, ağaçlandırmanın yalnızca bugüne değil, yarınlara yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

        Öte yandan Cuma günü Kumluca beldesinde bin adet fidan dağıtımın da gerçekleştirileceği belirtildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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