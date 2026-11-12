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        Maaş alamayan maden işçileri kendilerini ocağa kapattı

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında çalışan 65 işçi, 2 aydır maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle yer altında eylem başlattı. İşçiler, alacakları ödenene kadar ocaktan çıkmama kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Maaş alamayan maden işçileri kendilerini ocağa kapattı

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında çalışan 65 işçi, 2 aydır maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle yer altında eylem başlattı. İşçiler, alacakları ödenene kadar ocaktan çıkmama kararı aldı.

        Amasra'daki özel maden ocağında 2 vardiya halinde çalışan 65 işçi, eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle 10 gün önce iş bırakma eylemi başlattı. Maaşlarının 1 aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen işçiler, eylemlerini yer altında sürdürme kararı aldı. Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler, ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor.

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        Türkiye Maden-İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, yer altında 65 işçinin eylem yaptığını belirterek şöyle dedi:

        "4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 65 maden işçisi ocaktan çıkmama kararı aldı. Kendileri ödenmeyen 1 aylık maaş ve ikramiyelerinin ödenmesini istiyor. Az önce yer altında eylem yapan arkadaşlarımızın yanına gittik. Sağlık durumları gayet iyi. Bu süreçten sonra işverenle görüşerek sorunu çözmek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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