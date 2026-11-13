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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 110 gram kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyona ait görüntülerde, kenevirlerin yatak odasındaki çamaşır askılığında kurutulduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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