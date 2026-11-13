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        Bartın'da "sosyal medyada müstehcen içerik paylaşımı" soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

        Bartın'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Bartın'da "sosyal medyada müstehcen içerik paylaşımı" soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

        Bartın'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Bartın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Bartın" adının da kullanıldığı rumuzlarla açılan iki ayrı hesaptan müstehcen görüntülerin paylaşıldığı tespit edildi.

        Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen erkek şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirilirken zanlının kendisi ile başka kişilere ait müstehcen görüntüleri paylaştığı da belirlendi.

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        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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