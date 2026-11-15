Bartın'da yıldız kaydığı anlar kamerada
Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.
Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.
Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında gökyüzünde sabaha karşı yıldız kayması olarak bilinen meteor hareketliliği görüldü. O anlar yine hastanenin çevredeki güvenlik kameralarından birine yansıdı. 1 Ağustos'ta sabah saat 04.52'de kayda giren an, sosyal medyada da ilgi gördü.
Görüntüler sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu.
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