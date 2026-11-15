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        Bartın'da yıldız kaydığı anlar kamerada

        Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Bartın'da yıldız kaydığı anlar kamerada

        Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.

        Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında gökyüzünde sabaha karşı yıldız kayması olarak bilinen meteor hareketliliği görüldü. O anlar yine hastanenin çevredeki güvenlik kameralarından birine yansıdı. 1 Ağustos'ta sabah saat 04.52'de kayda giren an, sosyal medyada da ilgi gördü.

        Görüntüler sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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