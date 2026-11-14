Adım adım doğanın izini sürüyorlar Bartın ormanlarında en çok ayı, kurt, karaca ve domuz, en az ise başak ve ceylan görüldü

Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın da bulunduğu Bartın ormanlarındaki yaban hayatın adım adım izi sürülüyor. Yürütülen envanter çalışmalarında Bartın'daki ormanlarda en çok ayı, kurt, karaca ve domuza rastlanılırken, en az ise başak ve ceylan görüldü

?Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının, varlığının ve büyüklüğünün tespiti amacıyla ormanlarda tür ve saha bazında yürütülen envanter çalışmaları Bartın ormanlarında da yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Yüzölçümünün yarıdan fazlasını kaplayan zengin orman örtüsü bulunan Bartın'daki yaban hayatını gözleme ve izleme çalışmaları Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan önderliğinde yürütülüyor. Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın da sınırları içerisinde yer aldığı Bartın'daki ormanlarda gerçekleştirilen envanter çalışmaları, ilgili teknik personel ve ormancılardan oluşan yaklaşık 30 kişi, dron ve fotokapan kameralarında yer aldığı ekipmanlarla birlikte yapılıyor. Yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının, varlığının ve büyüklüğünün tespiti amacıyla tür ve saha bazında yaklaşık 11 aydır yürütülen çalışmalarda ise en çok, en çok ayı, kurt, karaca ve domuza rastlanılırken, en az ise başak ve ceylan görüldü

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Kameralarla tespit edilen yaban hayatı ve yürütülen çalışmalar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşılarak kamuoyuna duyuruldu.

''Doğanın İzini Sürüyoruz. Yaban hayatı envanter çalışmalarımızla doğal alanlarımızdaki türleri gözlemliyor, biyolojik çeşitliliğimizin korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz'' ifadeleri ile paylaşılan videoda ise orman içerisinde gezerken dron kamerası ile görüntülenen bir kurt ile başka bir ormanlık alandaki fotokapan kamerasına yansıyan ve sekerek koşan bir karacanın görüntüleri yer aldı.