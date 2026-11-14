Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Adım adım doğanın izini sürüyorlar Bartın ormanlarında en çok ayı, kurt, karaca ve domuz, en az ise başak ve ceylan görüldü

        Adım adım doğanın izini sürüyorlar Bartın ormanlarında en çok ayı, kurt, karaca ve domuz, en az ise başak ve ceylan görüldü

        Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın da bulunduğu Bartın ormanlarındaki yaban hayatın adım adım izi sürülüyor. Yürütülen envanter çalışmalarında Bartın'daki ormanlarda en çok ayı, kurt, karaca ve domuza rastlanılırken, en az ise başak ve ceylan görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Adım adım doğanın izini sürüyorlar Bartın ormanlarında en çok ayı, kurt, karaca ve domuz, en az ise başak ve ceylan görüldü

        Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın da bulunduğu Bartın ormanlarındaki yaban hayatın adım adım izi sürülüyor. Yürütülen envanter çalışmalarında Bartın'daki ormanlarda en çok ayı, kurt, karaca ve domuza rastlanılırken, en az ise başak ve ceylan görüldü

        ?Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının, varlığının ve büyüklüğünün tespiti amacıyla ormanlarda tür ve saha bazında yürütülen envanter çalışmaları Bartın ormanlarında da yoğun bir şekilde devam ediyor.

        REKLAM

        Yüzölçümünün yarıdan fazlasını kaplayan zengin orman örtüsü bulunan Bartın'daki yaban hayatını gözleme ve izleme çalışmaları Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan önderliğinde yürütülüyor. Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın da sınırları içerisinde yer aldığı Bartın'daki ormanlarda gerçekleştirilen envanter çalışmaları, ilgili teknik personel ve ormancılardan oluşan yaklaşık 30 kişi, dron ve fotokapan kameralarında yer aldığı ekipmanlarla birlikte yapılıyor. Yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının, varlığının ve büyüklüğünün tespiti amacıyla tür ve saha bazında yaklaşık 11 aydır yürütülen çalışmalarda ise en çok, en çok ayı, kurt, karaca ve domuza rastlanılırken, en az ise başak ve ceylan görüldü

        REKLAM

        Kameralarla tespit edilen yaban hayatı ve yürütülen çalışmalar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşılarak kamuoyuna duyuruldu.

        ''Doğanın İzini Sürüyoruz. Yaban hayatı envanter çalışmalarımızla doğal alanlarımızdaki türleri gözlemliyor, biyolojik çeşitliliğimizin korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz'' ifadeleri ile paylaşılan videoda ise orman içerisinde gezerken dron kamerası ile görüntülenen bir kurt ile başka bir ormanlık alandaki fotokapan kamerasına yansıyan ve sekerek koşan bir karacanın görüntüleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Ulus'ta 7 saatte 70 ünite kan bağışı toplandı
        Ulus'ta 7 saatte 70 ünite kan bağışı toplandı
        Bartın'da "sosyal medyada müstehcen içerik paylaşımı" soruşturmasında 1 zan...
        Bartın'da "sosyal medyada müstehcen içerik paylaşımı" soruşturmasında 1 zan...
        Çamaşır askısında esrar üretimine büyük darbe: 2 gözaltı Yapılan eş zamanlı...
        Çamaşır askısında esrar üretimine büyük darbe: 2 gözaltı Yapılan eş zamanlı...
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Maden ocağına kendilerini kapatan işçilerin eylemi sona erdi (2)
        Maden ocağına kendilerini kapatan işçilerin eylemi sona erdi (2)
        Madencilerin iş bırakma eylemi sona erdi Madencilere bugün bir ikramiye öde...
        Madencilerin iş bırakma eylemi sona erdi Madencilere bugün bir ikramiye öde...