Edinilen bilgiye göre, Bartın'da Akmanlar mevkiinde seyir eden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağışlı hava nedeniyle ıslak zeminde kayarak kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada ağır hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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