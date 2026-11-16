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        Bartın'da ''adaklık koyun'' bahanesiyle dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da adaklık hayvan satın alma bahanesiyle 3 kişi dolandırıldı. Sakarya'da yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alınırken, kesilen hayvanların etleri de ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Bartın'da ''adaklık koyun'' bahanesiyle dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da adaklık hayvan satın alma bahanesiyle 3 kişi dolandırıldı. Sakarya'da yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alınırken, kesilen hayvanların etleri de ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Bartın Merkez ilçesine bağlı Dallıca, Akçamescit ve Epçilerkadı köylerinde hayvancılıkla uğraşan 3 vatandaşın adaklık hayvan satın alma bahanesiyle toplam 15 koyununun ve 10 tavuğunun bedeli ödenmeden dolandırılarak alınması üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Şüphelilerin 4 gün önce Epçilerkadı köyünde yeniden hayvan temin etmeye çalıştıklarının belirlenmesi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma istihbarat ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliler O.Ü. ve H.A., Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde etlerin teslim alınması sırasında düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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