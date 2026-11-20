Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) "2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması"nda dünyada ilk 350 üniversite arasına girmeyi başardı. Türkiye sıralamasında 22’nciliğe yükselen BARÜ, devlet üniversiteleri arasında ise 15’inci sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan "2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması" (Interdisciplinary Science Rankings) açıklandı. Üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getiren araştırmalara katkılarının değerlendirildiği sıralamada Bartın Üniversitesi (BARÜ) uluslararası ölçekte yükselişini sürdürdü.

REKLAM

Bu yıl 102 ülkeden 1058 yükseköğretim kurumunun yer aldığı değerlendirmede BARÜ, dünya genelinde 301350 bandına girmeyi başardı. Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında 22’nci sırayı 3 üniversite ile paylaşan BARÜ, devlet üniversiteleri kategorisinde ise 2 üniversiteyle 15’inci sırada yer aldı.

BARÜ, hem dünyada hem Türkiye’de yükseldi

Disiplinler arası bilim alanındaki uluslararası sıralamaya 2026 değerlendirmesinde ilk kez 401500 aralığından giren BARÜ, bir yıllık süreçte daha üst bir banda çıkmayı başardı. BARÜ, 2027 sonuçlarına göre Türkiye genelinde 11 basamak yükselerek 33’üncü sıradan 22’nciliğe, devlet üniversiteleri arasında ise 7 basamak ilerleyerek 22’ncilikten 15’inciliğe ulaştı.

REKLAM

Üniversitelerin disiplinler arası araştırmaları 11 göstergeye göre değerlendirildi

Bu yıl üçüncüsü yayımlanan "THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması", üniversitelerin farklı bilim dallarını buluşturan araştırmalarını ve bu araştırmaların yürütülmesine yönelik kurumsal imkanlarını ölçüyor. Araştırmaların finansmanı, yürütülme süreçleri ve bilimsel sonuçlarına odaklanılan değerlendirmede üç ana başlık altında 11 gösterge kullanılıyor. Bu kapsamda araştırma bütçeleri, bilimsel altyapılar, akademik personele sağlanan destekler, yayınların niteliği ve araştırmaların bilim dünyasındaki etkisi inceleniyor.

REKLAM

Rektör Akkaya: "Bilimsel araştırmalarımızın uluslararası alandaki etkisini artırıyoruz."

BARÜ’nün uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretimimizi geliştirmek ve araştırmalarımızın uluslararası alandaki etkisini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda araştırma kalitesi göstergesinde Türkiye’de 6’ncı, devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer almamızın ardından Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda da dünyada ilk 350 üniversite arasına yükselmek önemli bir başarıdır. Üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." dedi.